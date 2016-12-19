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لمحة-سهم سابك ينخفض بعد توصية بتوزيع أرباح أقل من مثيلتها في العام السابق

Mon Dec 19, 2016 7:49am GMT
 
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0736 جمت -

* سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ينخفض 2.6 بالمئة صباحا ويسجل أكبر الخسائر على المؤشر الرئيسي.

* الشركة قالت أمس إنها أوصت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) عن النصف الثاني من العام بواقع ريالين للسهم الواحد.

* تقل هذه التوزيعات عن ثلاثة ريالات للسهم وزعتها الشركة على المساهمين عن النصف الثاني من 2015.

* مؤشر البتروكيماويات ينخفض 1.3 بالمئة.

* المؤشر السعودي يتراجع 0.32 بالمئة إلى 7114.02 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 
 