البنك العربي الوطني السعودي يوصي بتوزيع 0.45 ريال للسهم عن النصف/2

الرياض 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 0.45 ريال (0.12 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016.

وأضاف البنك في بيان للبورصة أن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والذي سيحدد موعده لاحقا.

وبحسب بيانات تومسون رويترز تقل هذه الأرباح النقدية عن تلك التي وزعها البنك في الفترة المقابلة من 2015 والتي بلغت 0.55 ريال للسهم.

كان البنك سجل تراجعا نسبته 5.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات وتراجع إجمالي دخل العمليات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)