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سامبا السعودي يوصي بتوزيع 0.50 ريال للسهم عن النصف/2 من 2016

Sun Jan 1, 2017 12:53pm GMT
 
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الرياض أول يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت المجموعة المالية سامبا ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث حجم الأصول إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 1.234 مليار ريال (329.1 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016 بواقع 0.50 ريال للسهم.

ويزيد هذا المبلغ على توزيع النصف المقابل من 2015 البالغ 0.45 ريال للسهم.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن الأرباح ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة الذي سيحدد موعده في وقت لاحق.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)
 