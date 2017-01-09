نمو صافي ربح جرير للتسويق السعودية 3.5% في الربع‭/‬4

الرياض 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة جرير للتسويق أحد أكبر شركات التجزئة في السعودية نموا نسبته 3.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2016 بدعم من ارتفاع المبيعات وزيادة عدد المعارض.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأخير من 2016 بلغ 215.3 مليون ريال (57.4 مليون دولار) مقابل 208.1 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع مبيعات قسم الالكترونيات وخاصة الهواتف الذكية وزيادة عدد المعارض من 40 الى 45 معرضا وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع."

وتعمل جرير في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية والكتب. وتأثرت أرباح الشركة خلال 2016 مع انخفاض إنفاق المستهلكين بفعل هبوط أسعار النفط وسياسات التقشف الحكومية.

وبحسب البيان ارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الرابع بنسبة 17.7 بالمئة إلى 1.8 مليار ريال من 1.52 مليار قبل عام.

وخلال عام 2016 بأكمله انخفض صافي ربح الشركة نحو 11 بالمئة إلى 737.9 مليون ريال من 828.5 مليون في 2015 وذلك بفعل "انخفاض مبيعات التجزئة لأقسام الكمبيوتر ومستلزماته والألعاب الالكترونية والمستلزمات المكتبية وزيادة مصروفات البيع والتوزيع وزيادة المصاريف العمومية والإدارية."

وبلغت مبيعات جرير خلال 2016 بأكمله 6.12 مليار ريال بانخفاض أربعة بالمئة عن 6.4 مليار في 2015.

كانت جرير سجلت مبيعات قوية في الربعين الأول والثاني من 2015 بدعم من ارتفاع إنفاق المستهلكين آنداك بعد أوامر العاهل السعودي الملك سلمان بمنح موظفي القطاع العام بالدولة راتب شهرين إضافيين بعد توليه عرش البلاد في يناير كانون الثاني 2015.