لمحة -سهم السعودية للكهرباء يهبط بعد نتائج دون التوقعات

0704 جمت -

* سهم الشركة السعودية للكهرباء يستهل تعاملات الأربعاء على هبوط بنسبة 4.14 بالمئة.

* السهم قلص خسائره إلى 3.2 بالمئة بعد بضع دقائق من فتح الجلسة.

* الشركة أعلنت اليوم عن تفاقم خسائرها الفصلية بنهاية الربع الأخير من 2016 بفعل زيادة أسعار الوقود لتأتي الخسائر أعلى من توقعات المحللين.

* بلغت الخسائر 2.34 مليار ريال (624 مليون دولار) في الربع الرابع مقارنة مع 1.4 مليار قبل عام بزيادة 62.15 بالمئة.

* وتوقعت الاستثمار كابيتال أن تتكبد الشركة خسائر بقيمة 1.037 مليار ريال في الربع الرابع.

* الشركة عزت ارتفاع الخسائر إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة الزيادة في أسعار الوقود وارتفاع مصاريف الاستهلاك.