لمحة -سهم السعودية للكهرباء يهبط بعد نتائج دون التوقعات
0704 جمت -
* سهم الشركة السعودية للكهرباء يستهل تعاملات الأربعاء على هبوط بنسبة 4.14 بالمئة.
* السهم قلص خسائره إلى 3.2 بالمئة بعد بضع دقائق من فتح الجلسة.
* الشركة أعلنت اليوم عن تفاقم خسائرها الفصلية بنهاية الربع الأخير من 2016 بفعل زيادة أسعار الوقود لتأتي الخسائر أعلى من توقعات المحللين.
* بلغت الخسائر 2.34 مليار ريال (624 مليون دولار) في الربع الرابع مقارنة مع 1.4 مليار قبل عام بزيادة 62.15 بالمئة.
* وتوقعت الاستثمار كابيتال أن تتكبد الشركة خسائر بقيمة 1.037 مليار ريال في الربع الرابع.
* الشركة عزت ارتفاع الخسائر إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة الزيادة في أسعار الوقود وارتفاع مصاريف الاستهلاك.
* وخلال عام 2016 بأكمله ارتفع صافي الربح 36.85 بالمئة إلى 2.11 مليار ريال من 1.54 مليار في 2015 بفضل زيادة إيرادات التشغيل وتحسن كفاءة التشغيل على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
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