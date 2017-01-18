زين السعودية تقلص خسائرها 53.6% في الربع‭/‬4

الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خسائرها بنسبة 53.6 بالمئة في الربع الأخير من 2016 بدعم من نمو الإيرادات وإجمالي الربح لتأتي الخسائر أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن صافي خسائر الربع الرابع بلغ 135 مليون ريال (36 مليون دولار) مقابل خسائر قيمتها 291 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر في المتوسط عند 145.85 مليون ريال في الربع الرابع.

وعزت الشركة تراجع الخسائر إلى ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح والأرباح التشغيلية وانخفاض مصروفات البيع والتسويق.

وخلال عام 2016 زادت خسائر الشركة 0.8 بالمئة إلى 980 مليون ريال من 972 مليونا في 2015.

وزين ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية وتواجه منافسة حادة من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من السوق بالمملكة.

وعلى الشركة ديون بملايين الدولارات ولم تحقق أرباحا منذ بدء عملياتها في 2008.

وتمتلك زين الكويتية حصة نسبتها 37 بالمئة من الشركة السعودية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)