نمو صافي ربح البنك الأهلي التجاري السعودي 7.5% في الربع/4

الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل البنك الأهلي التجاري أكبر بنك سعودي من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 7.52 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2016 بدعم من زيادة دخل العمليات لتتجاوز النتائج توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية اليوم الأربعاء صافي ربح الربع الرابع بلغ 2.29 مليار ريال (610.7 مليون دولار) مقابل 2.13 مليار قبل عام.

وتوقعت الاستثمار كابيتال أن يحقق البنك أرباحا عند 2.003 مليار ريال في الربع الرابع فيما توقع بنك سيكو البحريني تحقيق 2.091 مليار.

وقال البنك إن نمو الأرباح الفصلية يرجع إلى "ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.6%...ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة ومكاسب إستثمارات لغير أغراض المتاجرة."

وبلغ إجمالي ربح العمليات في الربع الرابع 4.6 مليار ريال مقارنة مع 4.44 مليار قبل عام.

وزاد صافي ربح العمولات الخاصة 6.15 بالمئة في الربع الرابع إلى 3.36 مليار ريال من 3.17 مليار قبل عام.

وفي 2016 بأكمله زاد صافي ربح البنك 2.5 بالمئة إلى 9.3 مليار ريال من 9.1 مليار في 2015.

وانخفضت استثمارات البنك 16.8 بالمئة بنهاية 2016 لتصل إلى 111.5 مليار ريال من 134.1 مليار في 2015.