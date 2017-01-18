نمو صافي ربح المواساة للرعاية الطبية السعودية 34.2% في الربع‭/‬4

الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية وهي واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية عن ارتفاع أرباح الربع الرابع من 2016 بنسبة 34.2 بالمئة بدعم من زيادة الإيرادات.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء أنها حققت أرباحا صافية بقيمة 72.2 مليون ريال (19.25 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 53.8 مليون قبل عام.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح يرجع إلى "الزيادة في الإيرادات المتحققة نتيجة نمو إيرادات فرع الشركة في الرياض والتوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية بصفة خاصة وإلى استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة."

وخلال 2016 بأكمله ارتفع صافي ربح الشركة 22.6 بالمئة إلى 255.9 مليون ريال من 208.8 مليون قبل عام.