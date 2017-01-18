صافي ربح سبكيم السعودية يقفز 101% في الربع/4

الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) قفزة نسبتها 101.15 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2016 بدعم من زيادة الإنتاج والمبيعات وارتفاع الدخل من الاستثمارات لكن النتائج جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 52.3 مليون ريال (13.9 مليون دولار) في الربع الرابع مقارنة مع 26 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا في المتوسط عند 57.68 مليون ريال في الربع الرابع.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة الإنتاج الإجمالي وزيادة حجم المبيعات بنسبة 27 بالمئة وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع الدخل من الاستثمارات بنسبة 134.3 بالمئة.

وخلال عام 2016 بأكمله انخفض صافي ربح الشركة 75.7 بالمئة إلى 70 مليون ريال من 288.2 مليون في 2015.

وتضررت الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات بالمملكة تضررا شديدا جراء انخفاض أسعار النفط الذي تسبب في تراجع أسعار منتجاتها.

وبحسب البيان بلغ إجمالي المبيعات 910 ملايين ريال في الربع الرابع مقارنة مع 870 مليونا قبل عام.

وانخفضت المبيعات خلال 2016 بأكمله 4.2 بالمئة إلى 3.37 مليار ريال مقارنة مع 3.51 مليار ريال في 2015.