مقدمة 3-أرباح سابك السعودية تقفز مع تعافي القطاع

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من مروة رشاد وريم شمس الدين

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم اليوم الخميس ارتفاع أرباحها الفصلية على أساس سنوي وذلك للمرة الأولى في عشرة فصول في إشارة جديدة على تعافي قطاع البتروكيماويات.

ومن بين نحو عشر شركات بتروكيماويات سعودية أعلنت نتائج الربع الأخير سجلت معظم الشركات زيادة في الأرباح. وتعرض القطاع لضغوط جراء هبوط أسعار النفط منذ 2014 وإجراءات التقشف الحكومية التي رفعت تكلفة لقيم الغاز.

وقفز صافي ربح سابك 47.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.55 مليار ريال (1.21 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول.

وقالت بترورابغ - وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية - أمس الأربعاء إنها حققت صافي ربح بلغ 183 مليون ريال مقارنة مع خسارة 1.01 مليار قبل عام.

وعزت سابك قفزة الأرباح إلى خفض كبير في التكلفة في مواجهة انخفاض أسعار النفط.

وانخفضت مبيعات الربع الثالث إلى 34.03 مليون ريال من 34.16 مليار قبل عام لكن الرئيس التنفيذي للشركة يوسف البنيان قال خلال مؤتمر صحفي إنه يعتقد أن النشاط سيتحسن.