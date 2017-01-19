أسهم سابك تهبط في السعودية رغم ارتفاع كبير في الأرباح الفصلية

الكويت 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - هبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم 0.207 بالمئة إلى 93 ريالا رغم إعلان الشركة تحقيق زيادة في الأرباح 47.7 بالمئة في الربع الرابع.

وقالت الشركة اليوم الخميس إن صافي الربح بلغ 4.55 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع 3.08 مليار قبل عام.

وعزت سابك التي تملك الدولة 70 بالمئة منها قفزة الأرباح إلى "انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والادارية".

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش 0.05 بالمئة ليصل إلى 6850 نقطة.

وهبط سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية 0.73 في المئة إلى 20.4 ريال بعد تسجيل خسارة صافية 70.7 مليون ريال (18.85 مليون دولار) في الربع الرابع من 2016 مقابل أرباح صافية 10.6 مليون ريال قبل عام.

وهبط سهم شركة المقاولات السعودية أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري 1.63 بالمئة إلى 12.05 ريال بعد أن أظهرت نتائج أعمال الشركة تفاقم الخسائر بشكل حاد في الربع الرابع من 2016 بتأثير تباطؤ قطاع البناء والتشييد.