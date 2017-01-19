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لمحة -أسهم بترورابغ السعودية تقفز بعد التحول إلى الربحية

Thu Jan 19, 2017 7:41am GMT
 
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0725 جمت -

* أسهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) تقفز 5.6 بالمئة إلى 11.30 ريال.

* بترورابغ حققت 183 مليون ريال (48.8 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع خسارة بلغت 1.01 مليار قبل عام.

* الشركة أشارت إلى استقرار العمليات وأثر إيجابي على تقييمات المخزون من زيادات أسعار اللقيم.

* معظم منتجي البتروكيماويات السعوديين أعلنوا ارتفاع أرباح الربع الرابع حتى الآن.

* المؤشر العام السعودي مرتفع 0.2 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 