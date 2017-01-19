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السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 0.50 ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف/2

Thu Jan 19, 2017 2:54pm GMT
 
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الكويت 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك السعودي الفرنسي اليوم الخميس إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 0.50 ريال للسهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2016.

وقال البنك في بيان للبروصة السعودية إن إجمالي التوزيعات عن هذه الفترة ستبلغ 601.1 مليون ريال.

وأضاف البنك أنه سبق أن وزع أرباحا نقدية قدرها 0.55 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول بمبلغ إجمالي قدره 662.9 مليون ريال.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 
 