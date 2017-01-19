صافولا السعودية تتحول للخسارة في الربع/4

الكويت 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - تحولت شركة صافولا السعودية لتسجيل خسائر صافية قدرها 964.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2016 مقابل ربح صاف بلغ 515.3 مليون ريال قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنها تكبدت خسارة صافية بلغت 451.3 مليون ريال في سنة 2016 مقابل ربح قدره 1.792 مليار ريال في 2015.