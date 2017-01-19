البنك الأول السعودي يتحول إلى الخسارة في الربع/4 بفعل زيادة التكاليف

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - تحول البنك الأول السعودي - أقدم مصارف المملكة - إلى تسجيل صافي خسارة في الربع الأخير من العام الماضي مع ارتفاع تكاليف التشغيل.

وتكبد البنك الذي كان يطلق عليه في السابق البنك السعودي الهولندي صافي خسارة 249.3 مليون ريال (66.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من صافي ربح قدره 451.3 مليون ريال في الربع ذاته من عام 2015 وفقا لبيان صادر عن البنك.

وتوقعت شركتا الاستثمار كابيتال والمجموعة المالية هيرميس أن يحقق البنك صافي ربح فصلي قدره 330.5 مليون ريال و438 مليون ريال على الترتيب.

وعزا البنك أداءه السلبي إلى زيادة بلغت 181.5 في المئة في مصاريف العمليات بسبب ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية.

وارتفع إجمالي دخل العمليات 5.2 في المئة بسبب زيادة في صافي دخل العمولات الخاصة والأرباح الناتجة من بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة لكن الارتفاع قابله جزئيا انخفاضا في صافي دخل أتعاب وعمولات وأرباح تحویل عملات أجنبیة.

وتواجه البنوك السعودية أوضاعا صعبة في الوقت الذي تسبب فيه انخفاض أسعار النفط في تقلص الإيرادات الحكومية واضطر الحكومة إلى خفض النفقات مما أضر بإنفاق الأفراد والنشاط التجاري ودفع القروض الرديئة للارتفاع.

كانت مصادر قالت لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن البنك قد يشهد تغيرا في هيكل حاملي الأسهم بعدما عين رويال بنك أوف سكوتلاند كريدي سويس لبيع حصته البالغة 40 بالمئة في البنك. ودشن البنك هوية تجارية جديدة في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال البنك إنه "تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية."