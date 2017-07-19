هبوط أرباح بنك الرياض السعودي 26% في الربع/2

القاهرة 19 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الرياض السعودي، ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث القيمة السوقية، اليوم الأربعاء أن صافي الربح هبط 26 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام.

وبلغ صافي ربح البنك 848 مليون ريال (226.13 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 1.146 مليار قبل عام.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "انخفاض صافي الدخل بسبب ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 28.2 بالمئة".

وفي النصف الأول من العام الحالي تراجعت أرباح البنك 18.3 بالمئة إلى 1.895 مليار ريال من 2.320 مليار قبل عام.

ووزع البنك الأحد الماضي 0.35 ريال للسهم عن أرباح النصف الأول من هذا العام.