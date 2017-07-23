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ارتفاع طفيف لأرباح المراعي السعودية في الربع/2

Sun Jul 23, 2017 7:06am GMT
 
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الكويت 23 يوليو تموز (رويترز) - حققت المراعي السعودية ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 2.4 بالمئة في أرباحها الصافية للربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن صافي الربح بلغ 674.1 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة مع 658.4 مليون ريال قبل عام.

وقال البيان إن المبيعات بلغت 3.76 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 3.93 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2016. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 