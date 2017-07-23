صافي ربح الأهلي التجاري السعودي يتراجع في الربع/2

الكويت 23 يوليو تموز (رويترز) - تراجع صافي ربح البنك الأهلي التجاري السعودي بنسبة 0.86 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إنه حقق 2.417 مليار ريال (640 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 2.438 مليار ريال قبل عام.

وقال البنك إن محفظة القروض والسلف بلغت 256.90 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران 2017 بهبوط قدره نحو ثلاثة بالمئة مقارنة بالربع المماثل من 2016.

وأضاف أن ودائع العملاء بلغت 314.69 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران 2017 بتراجع نسبته 0.01 بالمئة.