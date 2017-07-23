مقدمة 1-صافي ربح الأهلي التجاري السعودي يتراجع في الربع/2

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الكويت 23 يوليو تموز (رويترز) - تراجع صافي ربح البنك الأهلي التجاري السعودي بنسبة 0.86 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إنه حقق 2.417 مليار ريال (640 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 2.438 مليار ريال قبل عام.

وقال البنك في البيان إن صافي الدخل انخفض نتيجة الهبوط في اجمالي دخل العمليات و قابل هذا الانخفاض هبوط في اجمالي مصاريف العمليات.

وكانت سيكو البحرين توقعت أن يحقق البنك أرباحا ربع سنوية قدرها 2.63 مليار ريال.

وقال البنك إن محفظة القروض والسلف بلغت 256.90 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران 2017 بهبوط قدره نحو ثلاثة بالمئة مقارنة بالربع المماثل من 2016.

وأضاف أن ودائع العملاء بلغت 314.69 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران 2017 بتراجع نسبته 0.01 بالمئة.

وجاء الدخل التشغيلي للبنك أقل من العام الماضي بسبب انخفاض رسوم الخدمات المصرفية بمقدار 121 مليون ريال فضلا عن انخفاض الدخل المتعلق بالاستثمار بمقدار 115 مليون ريال.

وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بمقدار 125 مليون ريال. وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية بمقدار 220 مليون ريال.

وتقع البنوك السعودية تحت ضغط النمو الاقتصادي البطيء بسبب هبوط اسعار النفط وتأثر الانفاق الحكومي وانفاق الشركات.