صافي ربح البنك السعودي الفرنسي يهبط 4% في الربع/2

الكويت 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك السعودي الفرنسي اليوم الاثنين هبوط أرباحه الصافية 4.1 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض صافي الدخل.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إنه حقق صافي ربح قدره 1.005 مليار ريال (268 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 1.048 مليار ريال قبل عام.

وأوضح البيان أن محفظة القروض والسلف تراجعت 0.2 في المئة إلى 129.38 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران 2017 من 129.64 مليار ريال.

بينما نمت ودائع العملاء بنسبة 18 في المئة خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 163.90 مليار ريال من 138.8 مليار ريال.