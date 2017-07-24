صافي ربح شركة الأسمدة العربية السعودية يهبط 32% في الربع/2

الكويت 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة الأسمدة العربية السعودية اليوم الاثنين هبوط الأرباح الفصلية 32 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنها حققت ربحا صافيا قدره 204.3 مليون ريال (54.5 مليون دولار) في الربع الثاني من 2017 مقابل 302.3 مليون ريال قبل عام.

وأضاف البيان أن مبيعات الشركة بلغت 679.5 مليون ريال في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقارنة مع 709.9 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2016.