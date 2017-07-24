مقدمة 1-أرباح مصرف الراجحي السعودي ترتفع 6.3% في الربع/2 موافقة التوقعات

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دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - أعلن مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، اليوم الاثنين أن أرباحه الصافية نمت 6.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وقال المصرف في بيان نشر على موقع البورصة السعودية إنه حقق ربحا صافيا بلغ 2.18 مليار ريال (581.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 2.05 مليار ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وكان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تبلغ الأرباح الفصلية للبنك 2.15 مليار ريال.

وعزا الراجحي، الذي سجل نموا في الأرباح على مدى الفصول الستة السابقة، أداءه في الربع الثاني إلى زيادة بلغت 6.3 بالمئة في صافي دخل العمولات الخاصة وقفزة نسبتها 41.3 بالمئة في دخل العمليات الأخرى مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي.

ولقي البنك دعما أيضا من انخفاض نسبته 9.4 بالمئة في إجمالي مصاريف العمليات "يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف مخصص خسائر الائتمان بالإضافة إلى انخفاض مصاريف الرواتب".

وتباينت نتائج أعمال الربع الثاني التي أعلنتها البنوك السعودية حتى الآن بسبب اضطرارها للتكيف مع ضعف الأوضاع الاقتصادية الناجم عن انخفاض الإنفاق الحكومي جراء هبوط أسعار النفط.

وكان الراجحي قال في 12 يوليو تموز إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن أرباح النصف الأول من 2017 ارتفاعا من 0.75 ريال للسهم في الفترة ذاتها من 2016.