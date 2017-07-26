ارتفاع طفيف في أرباح تصنيع السعودية بالربع/2

القاهرة 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة التصنيع الوطنية السعودية اليوم الأربعاء ارتفاع صافي الربح 6.97 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت أرباحا صافية بقيمة 93.6 مليون ريال (24.96 مليون دولار) مقارنة مع 87.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2016.

عزت الشركة نمو الأرباح إلى "تحسن متوسط أسعار بعض المنتجات وزيادة الإيرادات الأخرى".

تعمل تصنيع في قطاعات البتروكيماويات والمعادن والكيماويات وهي من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم عبر شركتها التابعة كريستل.

وبلغ صافي ربح الشركة 196.9 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي مقابل خسارة 16 مليونا قبل عام.