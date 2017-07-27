ملخص-تراجع أرباح البنك الأول السعودي في الربع/2
27 يوليو تموز (رويترز) - البنك الأول:
* صافي الربح 322 مليون ريال في الربع الثاني من العام مقابل 540 مليون ريال قبل سنة.
* إجمالي دخل الرسوم الخاصة 701 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة مع 609 ملايين قبل عام.
* ودائع العملاء 81.77 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران 2017 مقابل 86.41 مليار قبل عام.
* القروض والسلف 70.74 مليار ريال في نهاية يونيو حزيران مقابل 77.90 مليون قبل عام.
* زيادة إجمالي نفقات التشغيل 48.4 بالمئة بسبب زيادة رسوم خفض القيمة المرتبطة بخسائر الائتمان والإهلاكات واستهلاك الديون والإيجارات والنفقات ذت الصلة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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