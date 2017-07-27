مقدمة 1-أرباح البنك الأول السعودي تهبط 40% في الربع/2

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دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأول السعودي، أقدم بنك في المملكة، اليوم الخميس هبوط أرباحه الصافية 40 بالمئة في الربع الثاني من العام متأثرة بمخصصات انخفاض القيمة.

وهذا هو أسوأ أداء حتى الآن يسجله أحد البنوك السعودية الكبرى في الربع الثاني، حيث أعلنت تلك البنوك نتائج أعمال متباينة.

وذكر بيان نشر في موقع البورصة السعودية أن البنك، الذي يملك فيه رويال بنك أوف سكوتلاند حصة 40 بالمئة، حقق ربحا قدره 322 مليون ريال (86 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران.

وتقل الأرباح عن توقعات المحللين، كما انخفضت من مستواها في الفترة المقابلة من 2016 حين بلغت 540 مليون ريال.

وكانت الأهلي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس توقعتا ربحا فصليا قدره 369 مليونا و368.6 مليون ريال على الترتيب.

وقال البنك الأول، الذي كان يعرف في السابق باسم البنك السعودي الهولندي، إن مصاريف العمليات قفزت 48.4 بالمئة بسبب "ارتفاع كل من مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الإيجارات والمباني".

ويجري البنك الأول محادثات اندماج مع البنك السعودي البريطاني (ساب).

وأبلغت مصادر رويترز في 29 مايو أيار أن البنك الأول عين بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان لتقديم المشورة له في الاندماج المقترح مع ساب.