مقدمة 1-تراجع صافي ربح سافكو السعودية 10% في الربع/4

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جدة (السعودية) 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) في بيان للبورصة اليوم السبت إن صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي تراجع 10.3 بالمئة ليأتي دون توقعات المحللين بسبب انخفاض أسعار اليوريا.

وقالت سافكو إنها حققت 1.146 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 1.277 مليار ريال في الفترة ذاتها قبل عام. وسافكو شركة شقيقة لأكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتوقع تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق الشركة في المتوسط زيادة قدرها 3.4 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير.

وقالت سافكو "يعود سبب الانخفاض في الأرباح خلال الربع (الأخير من 2012) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض أسعار مبيعات اليوريا."