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صافي ربح السعودي الهولندي يرتفع 35.6% في الربع/4

Sat Jan 12, 2013 3:28pm GMT
 
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جدة (السعودية) 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك السعودي الهولندي رابع أكبر بنك سعودي مدرج اليوم السبت إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي زاد 35.6 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2011.

وقال البنك في بيان نشره موقع البورصة السعودية إنه حقق 313.4 مليون ريال (83.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012 مقارنة مع 231.2 مليون في الربع الأخير من 2011. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 