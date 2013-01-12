مقدمة 1-صافي ربح السعودي الهولندي يرتفع 35.6% في الربع/4

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جدة (السعودية) 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك السعودي الهولندي رابع أكبر بنك سعودي مدرج اليوم السبت إن صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي زاد 35.6 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2011 وذلك بفضل ارتفاع إيرادات التشغيل.

وقال البنك في بيان نشره موقع البورصة السعودية إنه حقق 313.4 مليون ريال (83.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012 مقارنة مع 231.2 مليون في الربع الأخير من 2011.

واستفادت البنوك السعودية بإنفاق حكومي سخي لسنوات متتالية ومن سيولة وفيرة وتحسن في الطلب على القروض التجارية.

ونمت أرباح التشغيل للربع الأخير 9.2 بالمئة إلى 550 مليون ريال في حين زاد دخل العمولات الخاصة 10.5 بالمئة إلى 345.1 مليون حسبما ذكر البنك.