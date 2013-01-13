ملخص- ارتفاع خسائر كيان السعودية للبتروكيماويات في الربع/4
القاهرة 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - شركة كيان السعودية للبتروكيماويات:
- كيان السعودية للبتروكيماويات تسجل خسائر 194.45 مليون ريال في الربع/4 بارتفاع 1.9% عن الربع المقابل.
- خسائر كيان السعودية للبتروكيماويات تقفز 208.6% في 2012 إلى 772.27 مليون ريال.
- كيان السعودية: ارتفاع الخسائر الفصلية يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة ارتفاع أسعار اللقيم ومصاريف البيع. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
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