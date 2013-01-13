مقدمة 1-تفاقم خسائر كيان السعودية في 2012 بسبب أسعار اللقيم

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القاهرة 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات اليوم الأحد إن صافي خسائرها في عام 2012 قفز أكثر من 200 بالمئة بسبب عوامل من بينها ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة ارتفاع أسعار اللقيم.

وهوى سهم كيان نحو خمسة بالمئة في مستهل تداول اليوم عقب إعلان النتائج.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأحد بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن خسائرها في 12 شهرا حتى 31 ديسمبر كانون الأول بلغت 772.27 مليون ريال (205.9 مليون دولار) بارتفاع 208.6 بالمئة عن عام 2011.

وبلغ صافي الخسائر في الربع الأخير من العام الماضي 194.45 مليون ريال بارتفاع 1.9 بالمئة عن خسائر الفترة المقابلة.

وعزت كيان تفاقم خسائرها الفصلية والسنوية إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة ارتفاع أسعار اللقيم وارتفاع مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية.

وأشارت كيان في بيانها إلى أنه "تم تحقيق زيادة في الكميات المنتجة والمبيعة نتيجة تحسن الأداء التشغيلي."

وبحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش انخفض سهم كيان 4.6 بالمئة متصدرا الأسهم الهابطة في قطاع البتروكيماويات بالبورصة السعودية.