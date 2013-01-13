نمو أرباح البنك السعودي للاستثمار 29% في 2012

القاهرة 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك السعودي للاستثمار اليوم الأحد إن أرباحه زادت 29 بالمئة في 2012 و67 بالمئة خلال الربع الرابع بدعم من انخفاض المصاريف التشغيلية وارتفاع أرباح مساهمة البنك في الشركات الزميلة.

وبلغ صافي ربح البنك 912 مليون ريال في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 707.6 مليون ريال(188.7 مليون دولار) في 2011 . وزاد صافي ربح البنك إلى 245.6 مليون ريال في الربع الأخير من 147.4 مليون في الربع المقابل من 2011.

وبحلول الساعة 1119 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم البنك عند 19.85 ريال بانخفاض 0.75 بالمئة.

وعزا البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية نمو أرباحه إلى "الانخفاض في المصاريف التشغيلية... وارتفاع ربح العمليات والحصة في دخل الشركات الزميلة."

وارتفع ربح العمليات للبنك سبعة بالمئة في 2012 الى 1.722 مليار ريال من 1.227 مليار في 2011.

وتأسس البنك السعودي للاستثمار عام 1976 ويبلغ رأسماله المدفوع 4.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة قدرها 21.5 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة 17.3 بالمئة وجيه.بي مورجان تشيس 7.4 بالمئة والبنك الأهلي التجاري السعودي 7.3 بالمئة.