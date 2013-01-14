بيع أرض يرفع أرباح السعودية للفنادق 29% في 2012

القاهرة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية إن أرباحها زادت 29.4 بالمئة في 2012 بدعم من بيع أرض خلال العام بمدينة الدمام.

وبلغ صافي ربح الشركة 198.9 مليون ريال (53.04 مليون دولار) حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 153.7 مليون ريال في 2011.

وقالت السعودية للفنادق إنها حققت 56 مليون ريال ربحا صافيا من بيع قطعة أرض بمدينة الدمام في المملكة.

وتعمل الشركة في إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وشراء وإيجار الفنادق والمطاعم والاستراحات ومراكز الترفيه.

وانخفض صافي ربح الشركة 23.4 بالمئة في الربع الأخير من 2012 إلى 30.7 مليون ريال من 40.1 مليون في الربع المقابل من 2011.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في الربع الأخير إلى "بدء تشغيل فندق كورت يارد وبرج الأجنحة الفندقية وبالتالي ارتفاع مصاريف الإهلاك ... وبدء أعمال تجديدات فندق الرياض ماريوت مما أدى إلى انخفاض إيرادات الفندق."

ويبلغ رأسمال الشركة التي تأسست في 1979 نحو مليار ريال موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات للسهم الواحد.