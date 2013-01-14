مقدمة 1-أرباح مصرف الإنماء السعودي تقفز 70% في 2012

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القاهرة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفز صافي أرباح مصرف الإنماء السعودي ‭‭‭‭‬‬70 بالمئة في عام 2012 ليصل إلى 733 مليون ريال‭‭)‬‬‭‭195.5‬‬ مليون دولار) بدعم من نمو عمليات المصرف وزيادة الدخل من الأنشطة الرئيسية.

وبلغ صافي ربح المصرف 733 مليون ريال في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الاول المنصرم مقابل 431 مليون ريال في 2011 وزادت أرباح البنك 53 بالمئة في الربع الاخير إلى 208 ملايين ريال.

تأسس مصرف الإنماء الإسلامي بموجب قرار من العاهل السعودي الملك عبد الله في عام 2006.

وعزا المصرف في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الثلاثاء سبب ارتفاع الأرباح إلى "نمو عمليات المصرف وزيادة الدخل من الأنشطة الرئيسية."

وبلغ صافي ربح المصرف من الأنشطة الرئيسية خلال عام 2012 نحو 1.517 مليار ريال بارتفاع 36 بالمئة عن عام 2011.

وتمتلك ثلاثة صناديق للحكومة السعودية حصصا متساوية بنسبة 10 بالمئة لكل منها في رأسمال المصرف البالغ 15 مليار ريال وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.