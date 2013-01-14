ارتفاع أرباح البنك العربي الوطني السعودي 9% في 2012

القاهرة 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن البنك العربي الوطني السعودي اليوم الاثنين ارتفاع أرباحه السنوية خلال 2012 بنحو 9.2 بالمئة بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وبلغ صافي ربح البنك 2.371 مليار ريال(632 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 2.171 مليار في 2011 وزادت أرباح البنك 15.5 بالمئة في الربع الأخير الى 425 مليون ريال.

وعزا المصرف في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت ارتفاع أرباح العام الى "ارتفاع دخل العمليات."

وبلغ إجمالي ربح العمليات في 2012 نحو 4.757 مليار ريال بارتفاع 4.7 بالمئة عن عام 2011.

والبنك العربي الوطني الذي تأسس عام 1979 مملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع 8.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)