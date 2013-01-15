مقدمة 1-صافي ربح المتقدمة للبتروكيماويات يتراجع 36% في 2012

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القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - شهدت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية انخفاضا نسبته 36 بالمئة في صافي أرباح عام 2012 وعزت ذلك لانخفاض أسعار المنتجات وحجم المبيعات.

وبلغ صافي ربح الشركة 328.2 مليون ريال(87.52 مليون دولار) في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الاول الماضي مقابل 512.8 مليون ريال في 2011. وزادت أرباح الشركة 29.1 بالمئة في الربع الأخير إلى 117 مليون ريال.

تأسست المتقدمة للبتروكيماويات عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.6 مليار ريال سعودي. وتتطلع الشركة إلى إنشاء مجمع متكامل للبروبلين والبولي بروبلين في مدينة الجبيل الصناعية.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الثلاثاء بموقع البورصة السعودية على الانترنت إن ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأخير يعود إلى زيادة كمية المبيعات بينما يعود انخفاض الأرباح في 2012 إلى انخفاض أسعار المنتجات والمبيعات "نتيجة الصيانة الدورية التي تمت خلال الربع الثاني من 2012."

وبحسب موقع الشركة الالكتروني بدأت المتقدمة للبتروكيماويات الإنتاج التجاري في الربع الأول من 2008 ويبلغ إنتاج مصنع الشركة نحو 450 ألف طن سنويا من مادة البولي بروبلين التي تتمتع بطلب عالمي كبير وتدخل في معظم معالجات اللدائن الحرارية.