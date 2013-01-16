ملخص- نمو أرباح صافولا السعودية 17% في 2012
القاهرة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - مجموعة صافولا السعودية تقول :
- صافي ربح الشركة 413.4 مليون ريال في الربع/4 مقابل 498.6 مليون قبل عام.
- صافي ربح الشركة بلغ 1.4 مليار ريال في 2012 بارتفاع 16.7% عن عام 2011 .
- نمو أرباح 2012 ترجع إلى استمرار نمو المبيعات والحصة السوقية وتحقيق أرباح رأسمالية.
- مجلس إدارة المجموعة قرر توزيع 0.50 ريال للسهم عن أرباح الربع/4 .
- تتوقع تحقيق صافي ربح 1.5 مليار ريال في 2013 و260 مليونا في الربع/1 .
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.