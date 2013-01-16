مقدمة 1- هبوط أرباح صافولا السعودية 17% في الربع/4

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القاهرة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت مجموعة صافولا السعودية إحدي أبرز الشركات العاملة في قطاع الاغذية السعودي تراجعا بنحو 17 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من عام 2012 وجاءت النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقرر مجلس إدارة المجموعة توزيع 0.50 ريال للسهم عن أرباح الربع الرابع.

وتوقعت المجموعة تحقيق صافي ربح قبل احتساب الأرباح الرأسمالية والبنود الاستثنائية قدره 1.5 مليار ريال(400 مليون دولار) في 2013 و260 مليون ريال في الربع الأول من العام.

وبلغ صافي ربح المجموعة 413.4 مليون ريال في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 498.6 مليون ريال قبل عام.

وكان ثلاثة محللين قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط 456.7 مليون ريال أرباحا في الربع الرابع.

ويبلغ رأسمال صافولا خمسة مليارات ريال وتعمل إلى جانب تكرير السكر في إنتاج زيوت الطعام وقطاع التجزئة والقطاع العقاري.

وتمتلك صافولا حصة بنحو 30 بالمئة في شركة المراعي السعودية أكبر شركة لمنتجات الألبان في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية اليوم الاربعاء إن صافي أرباح المجموعة في عام 2012 بلغ 1.4 مليار ريال بارتفاع 16.7 بالمئة عن عام 2011.

وعزت المجموعة ارتفاع أرباحها السنوية إلى "استمرار نمو المبيعات... وزيادة الحصة السوقية في قطاع التجزئة وتحقيق أرباح رأسمالية 47 مليون ريال من بيع حصة المجموعة في شركة إعمار المدينة الاقتصادية."