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ملخص- نمو الأرباح السنوية لأسمنت اليمامة السعودية 11% في 2012

Wed Jan 16, 2013 7:49am GMT
 
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القاهرة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - أسمنت اليمامة السعودية تقول:

- صافي ربح الشركة 818 مليون ريال في 2012 بارتفاع 11% عن عام 2011.

- صافي ربح الشركة 174 مليون ريال في الربع/4 بانخفاض 9% عن الربع المقابل.

- انخفاض أرباح الربع/4 ترجع إلى نزول أسعار البيع وتكوين مخصص مالي.

- نمو الأرباح السنوية يرجع إلى زيادة المبيعات مع نمو الطلب المحلي.

- مجلس إدارة الشركة قرر توزيع 1.5 ريال للسهم عن أرباح النصف/2. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 