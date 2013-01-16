ملخص- نمو الأرباح السنوية لأسمنت اليمامة السعودية 11% في 2012
القاهرة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - أسمنت اليمامة السعودية تقول:
- صافي ربح الشركة 818 مليون ريال في 2012 بارتفاع 11% عن عام 2011.
- صافي ربح الشركة 174 مليون ريال في الربع/4 بانخفاض 9% عن الربع المقابل.
- انخفاض أرباح الربع/4 ترجع إلى نزول أسعار البيع وتكوين مخصص مالي.
- نمو الأرباح السنوية يرجع إلى زيادة المبيعات مع نمو الطلب المحلي.
- مجلس إدارة الشركة قرر توزيع 1.5 ريال للسهم عن أرباح النصف/2. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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