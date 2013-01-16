مقدمة 1- نمو الأرباح السنوية لأسمنت اليمامة السعودية 11%

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القاهرة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - شهدت شركة أسمنت اليمامة ثالث أكبر شركة أسمنت سعودية من حيث المبيعات ارتفاعا نسبته 11 بالمئة في صافي أرباح عام 2012 وعزت ذلك لارتفاع المبيعات نتيجة نمو الطلب المحلي.

وقالت الشركة ان مجلس إدارتها قرر توزيع 1.5 ريال للسهم عن أرباح النصف الثاني من 2012.

وبلغ صافي ربح أسمنت اليمامة 818 مليون ريال(218.1 مليون دولار) في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الاول الماضي مقابل 740 مليون ريال في 2011. وانخفضت أرباح الشركة تسعة بالمئة في الربع الأخير إلى 174 مليون ريال.

وتأسست أسمنت اليمامة عام 1961 ويبلغ رأسمالها المدفوع 2.025 مليار ريال سعودي.

وعزت الشركة في بيان نشر اليوم الاربعاء بموقع البورصة السعودية على الانترنت ارتفاع الأرباح إلى "زيادة الكميات المباعة نتيجة الزيادة في الطلب المحلي."

وبحلول الساعة 0822 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 47.60 ريال بانخفاض 0.42 بالمئة.