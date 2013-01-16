ملخص- نمو أرباح اكسترا السعودية 20% في 2012

القاهرة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - الشركة المتحدة للالكترونيات السعودية(اكسترا) تقول :

- صافي ربح الشركة 158.6 مليون ريال في 2012 بارتفاع 20.1% عن 2011 .

- صافي ربح الشركة 58 مليون ريال في الربع/4 بارتفاع 41% عن الربع المقابل.