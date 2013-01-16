ملخص- نمو أرباح اكسترا السعودية 20% في 2012
القاهرة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - الشركة المتحدة للالكترونيات السعودية(اكسترا) تقول :
- صافي ربح الشركة 158.6 مليون ريال في 2012 بارتفاع 20.1% عن 2011 .
- صافي ربح الشركة 58 مليون ريال في الربع/4 بارتفاع 41% عن الربع المقابل.
- مبيعات الشركة 3.015 مليار ريال في 2012 بزيادة 22.5 % عن 2011.
- ارتفاع أرباح الربع/4 يرجع إلى زيادة المبيعات وعدد المعارض .2011 (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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