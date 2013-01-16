مقدمة 1-تراجع صافي ربح سامبا السعودية 7.8% في الربع/4

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جدة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك مدرج في السعودية انخفاضا بنسبة 7.8 بالمئة في ارباحها الصافية في الربع الأخير من العام الماضي دون توقعات المحللين مع هبوط الدخل من العمولات الخاصة.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إن ارباحه الصافية انخفضت إلى 869 مليون ريال (231.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012 من 943 مليون ريال في الربع الأخير من 2011.

وكان تسعة محللين استطلعت رويترز اراءهم قد توقعوا أن يبلغ صافي ارباح سامبا 1.1 مليار ريال في الربع الأخير.

وارجع البنك انخفاض أرباحه إلى تراجع الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 5.4 بالمئة إلى مليار ريال من 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2011.

وهبط دخل التشغيل الاجمالي في الربع الأخير 3.6 بالمئة إلى 1.45 مليار ريال من 1.5 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.

وارتفعت القروض والسلفيات 18 بالمئة إلى 105 مليار ريال من 89 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.