أرباح الصحراء للبتروكيماويات تهوى 50% في 2012

القاهرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - هوت أرباح شركة الصحراء للبتروكيماويات السعودية 50 بالمئة في 2012 تحت ضغط انخفاض أسعار البتروكيماويات وتراجع المبيعات.

وبلغ صافي ربح الشركة 204.45 مليون ريال(54.5 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 411.58 مليون ريال في 2011.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت إلى "انخفاض أسعار المنتج وانخفاض المبيعات نتيجة للصيانة الدورية التي تمت على مصنع الواحة خلال الربع الثاني وجزء من الربع الثالث."

وتعمل الصحراء للبتروكيماويات في تطوير وامتلاك وبناء وتشغيل مصانع البتروكيماويات مع شركات أخرى متخصصة في صناعة البروبيلين والبولي بروبيلين والبولي ايثلين المخلوط ولديها مشروعات مشتركة مع شركتي التصنيع ومعادن السعوديتين.

وقفزت أرباح الشركة 1187 بالمئة في الربع الأخير من 2012 الى 64.49 مليون ريال مقارنة مع 5.01 مليون ريال في الربع المقابل وهو ما عزته الشركة إلى "زيادة كمية المبيعات وارتفاع أرباح الشركة من خلال استثماراتها في الشركات التابعة وانخفاض المصاريف المالية."

وتأسست الشركة - التي تتخذ من مدينة الجبيل الصناعية مقرا - عام 2004 ويبلغ رأسمالها المدفوع 4.4 مليار ريال.