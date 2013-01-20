مقدمة 2-تفاقم خسائر السعودية للكهرباء في الربع/4 بفعل التكاليف

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جدة (السعودية) 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت السعودية للكهرباء اليوم الأحد عن زيادة حادة في صافي خسائر الربع الأخير من العام الماضي مما يرجع جزئيا إلى تكاليف تتعلق ببرامج للتقاعد المبكر.

وقالت الشركة إنها منيت بخسارة صافية بلغت 1.09 مليار ريال (290.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع خسارة قدرها 514 مليون ريال في الربع المقابل من 2011.

وفي استطلاع لرويترز توقع محلل بالمجموعة المالية-هيرميس أن تخسر الشركة 750 مليون ريال.

وانخفضت أسهم السعودية للكهرباء 1.08 بالمئة في البورصة السعودية أوائل معاملات ما بعد الظهر.

وقال البيان "يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الرابع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق في جوهره الى الارتفاع في تكلفة برامج تحسين الانتاجية غير المتكررة" مشيرا إلى التزامات مستقبلية تجاه عاملين تقاعدوا من الشركة.

ويعمل محتكر قطاع الكهرباء المملوك جزئيا للدولة على إعادة هيكلة أنشطته قبيل خصخصة المزيد من وحداته التشغيلية.

وتراجعت الخسائر التشغيلية اثنين بالمئة إلى 622 مليون ريال من 636 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.