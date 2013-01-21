مقدمة 1-هبوط صافي ربح الاتصالات السعودية 79% في الربع/4 بفعل بنود استثنائية

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جدة (السعودية) 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية أكبر شركة لخدمات الاتصالات في الخليج اليوم الإثنين هبوط أرباحها 79 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي لتأتي دون توقعات السوق بعدما جنبت مخصصات استثنائية متعلقة بشركات تابعة في جنوب أفريقيا والهند.

وحققت الاتصالات السعودية المملوكة للحكومة بنسبة أغلبية أرباحا صافية قدرها 468 مليون ريال (124.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 2.28 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تحقق الاتصالات السعودية - أكبر شركة لخدمات الاتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية بعمليات في شتى أنحاء العالم الإسلامي من إندونيسيا إلى تركيا - أرباحا فصلية قدرها 2.4 مليار ريال في المتوسط.

وعزت الشركة التي كانت تحتكر القطاع في المملكة هبوط الأرباح لمخصص هبوط القيمة العادلة لاستثماراتها في سيل سي بجنوب افرقيا واير سيل في الهند ما دفعها لتجنيب مخصص استثنائي غير نقدي بقيمة 641 مليون ريال بالاضافة إلى تعديلات في قواعد قطاع الاتصالات الهندي أدت لمخصص قدره 544 مليون ريال متعلق باير سيل.

وتراجع الدخل التشغيلي الفصلي 32.5 بالمئة إلى 1.9 مليار ريال.

وانخفضت الإيرادات من الخدمات 1.7 بالمئة إلى 15 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 15.2 مليار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغت الأرباح لعام 2012 بأكمله 7.4 مليار ريال انخفاضا من 7.7 مليار ريال في 2011.

وأدت قفزة في الطلب على خدمات النطاق العريض لارتفاع الأرباح في الفصول القليلة الماضية حيث طرحت الاتصالات السعودية عروضا على حزم الخدمات لاجتذاب المستهلكين من منافستيها اتحاد اتصالات (موبايلي) الشركة الشقيقة لاتصالات الإماراتية وزين السعودية المملوكة جزئيا لمجموعة زين الكويتية.