مقدمة 1-الطيار السعودية توصي بتوزيعات نقدية ومجانية للمساهمين

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القاهرة 16 فبراير شباط (رويترز) - أوصت مجموعة الطيار للسفر السعودية بتوزيعات نقدية بواقع 2.5 ريال سهم عن أرباح النصف الثاني من 2012 بالاضافة إلى سهم مجاني لكل سهمين.

وبلغ صافي ربح المجموعة 755.3 مليون ريال‭‭‭ ‬‬‬(201.4 مليون دولار) في 2012 مقابل 612 مليون ريال في 2011.

وبحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 89.75 ريال بارتفاع 4.4 بالمئة.

وأضافت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم السبت أن أحقية التوزيع النقدي ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية في 27 فبراير شباط وسيبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن 2012 نحو خمسة ريالات للسهم.

وتعمل الطيار ومقرها الرياض في تنظيم الرحلات السياحية وتقديم خدمة تأجير السيارات من خلال 18 شركة شقيقة داخل المملكة ونحو 28 شركة خارجها.

وقالت الشركة إن الأسهم المجانية ستستخدم لزيادة رأس المال من 800 مليون ريال إلى 1.2 مليار ريال لدعم توسعات مستقبلية.

وأضافت أن الأسهم الجديدة ستكون لحامل سهم الشركة حتى تاريح انعقاد الجمعية غير العادية والتي سيتحدد موعدها لاحقا.