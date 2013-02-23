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المملكة القابضة تدفع 147 مليون دولار توزيعات

Sat Feb 23, 2013 12:42pm GMT
 
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الخبر (السعودية) 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت المملكة القابضة شركة الاستثمارات العالمية للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم السبت إنها ستدفع توزيعات قيمتها 550.3 مليون ريال سعودي (146.75 مليون دولار) هذا العام وذلك على أقساط ربع سنوية.

وقالت الشركة في بيان إنها قررت "توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاه بنسبة 1.25 بالمئة (خمسة بالمئة لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 12.5 هللة ربعيا لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة بما مجموعه 137.6 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 550.3 مليون ريال."

وحققت الشركة ربحا صافيا بلغ 209.6 مليون ريال (55.9 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 187.8 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

(الدولار = 3.750 ريال سعودي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 