مقدمة 1-أميانتيت السعودية تتوقع خسائر جراء تعثر وحدتها في الهند

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الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - قالت أميانتيت السعودية إن وحدتها في الهند تقدمت بطلب للسلطات المختصة لتعديل أوضاعها بعدما تجاوزت الخسائر القيمة الصافية للشركة وتوقعت الشركة الأم تكبد خسائر 8.2 مليون ريال (2.2 مليون دولار) إثر ذلك.

وقالت أميانتيت في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن شركة أميانتيت الهند للفايبر جلاس والمملوكة لها بنسبة 70 بالمئة أصبحت متعثرة نتيجة بلوغ الخسائر المتراكمة للسنة المالية المنتهية في 31-03-2013 أكثر من القيمة الصافية للشركة والتي تشمل رأس المال المدفوع والاحتياطيات الحرة.

وقال البيان "جاء هذا القرار بعد أن تكبدت الشركة المذكورة خسائر كبيرة نتيجة للمنافسة الحادة والهبوط الكبير في مبيعاتها خلال 2011 و2012 والأشهر الأولى من 2013."

ومن المتوقع أن تشرع الشركة في إعداد خطة إعادة هيكلة أو خطة للتصفية.

وقال البيان "قررت أميانتيت وقف أو التخلص من العمليات غير المجدية والتي قد تؤثر سلبا على نتائج الشركة وأخذت مخصص هبوط القيمة مقابل الاستثمار والذمم المدينة للشركة المذكورة خلال الربع الثاني 2013."

وأوضحت أن الأثر المالي لذلك هو خسائر بقيمة 8.2 مليون ريال سعودي.

وتعمل أميانتيت في صناعة الأنابيب بمختلف أنواعها ولاسيما تلك المصنعة من الفايبر جلاس ويبلغ رأسمالها 1.15 مليار ريال.