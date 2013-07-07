نمو أرباح اكسترا السعودية للإلكترونيات 10% في الربع/2

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - حققت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) السعودية نموا بنسبة تجاوزت العشرة بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من نمو المبيعات وزيادة عدد المعارض.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو حزيران بلغ 55.3 مليون ريال (‭‭14.7‬‬ مليون دولار) مقابل 48.4 مليون قبل عام بزيادة 10.12 بالمئة.

وتعمل اكسترا التي بدأت عملياتها في السوق السعودية عام 2003 في قطاع التجزئة وتبيع الأجهزة الالكترونية والسلع الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات والأجهزة المنزلية لكبرى العلامات التجارية.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام قفز صافي الربح 10.3 بالمئة إلى 79.5 مليون ريال من 72.1 مليون في الفترة المقابلة من 2012.

وعزت اكسترا نمو الأرباح إلى "زيادة مبيعات جميع الأقسام والنمو الإيجابي للمعارض القائمة بالإضافة إلى زيادة عدد المعارض من 27 معرضا في يونيو 2012 إلى 35 معرضا في يونيو 2013."

ووفقا للبيان بلغت مبيعات الشركة في الربع الثاني 971 مليون ريال بزيادة 33.7 بالمئة على أساس سنوي من 726 مليونا.

وقفزت المبيعات 25.4 بالمئة في الأشهر الستة الأولى لتصل إلى 1.7 مليار ريال مقارنة مع 1.3 مليار.