نمو أرباح اسمنت اليمامة السعودية 28.2% في الربع/2

الرياض 7 يوليو تموز (رويترز) - حققت شركة اسمنت اليمامة رابع أكبر منتج للأسمنت في المملكة قفزة تجاوزت 28 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام بدعم من نمو المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشره اليوم الأحد الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 268 مليون ريال (73.7 مليون دولار) بزيادة 28.23 بالمئة من 209 ملايين قبل عام.

وعزت الشركة النمو إلى "زيادة كمية المبيعات نتيجه زيادة الطلب المحلي."

وفي الأشهر الستة الأولى من العام قفز صافي الربح 11.7 بالمئة إلى 544 مليون ريال من 487 مليونا في الفترة المقابلة من 2012.

وتدعم السياسة التوسعية للحكومة السعودية النشاط التجاري وترفع الطلب على المواد الخام والاسمنت في ظل مشروعات عملاقة ينفذها القطاعان الحكومي والخاص.

وفي ابريل نيسان أصدر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الاسمنت في ظل النمو العمراني ومشروعات التنمية شملت استيراد كميات إضافية وإنشاء مصانع جديدة.

وسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 6.8 بالمئة في 2012 وتعتزم الحكومة إنفاق 820 مليار ريال بزيادة 19 بالمئة عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.