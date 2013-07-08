نمو طفيف لأرباح البنك السعودي الفرنسي في الربع/2

الرياض 8 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة نموا طفيفا دون الواحد بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام بدعم من تراجع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 763 مليون ريال (203.5 مليون دولار) مقابل 757 مليونا قبل عام بزيادة 0.8 بالمئة.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية".

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام انخفض صافي ربح البنك 6.5 بالمئة إلى 1.45 مليار ريال من 1.55 مليار في الفترة المقابلة من 2012.

ونمت قيمة محفظة القروض والسلف 9.7 بالمئة خلال النصف الأول لتصل إلى 110.2 مليار ريال ارتفاعا من 100.5 مليار قبل عام.

كما زادت ودائع العملاء 14.3 بالمئة إلى 124.6 مليار ريال من 109 مليارات.

وتستفيد البنوك السعودية من تعزيز الإنفاق الحكومي بالمملكة ومن وفرة السيولة وتحسن الطلب على قروض الشركات.